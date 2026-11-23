In sala stampa il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha commentato così la debacle di Monza:

"La cosa più importante è chiedere scusa ai nostri tifosi, da quando ci sono io è la partita più brutta, nella mancata reazione più che nell'approccio. Questi ragazzi devono capire che ci vuole un pizzico di umiltà, come il loro mister. C'è il talento ma non basta, stasera il talento ha perso contro la fame: forse non sono stato chiaro io sui nostri obiettivi. L'obiettivo è fare prima possibile 40 punti e ora lo per trasmetterlo andiamo in ritiro.

Se sono l'uomo giusto? Assolutamente sì, sono tornato perché credo in questo percorso, che è un percorso di giovani che possono avere alti e bassi e questo lo accetto. Però devono abbinare un pizzico di umiltà, non si può reagire a un episodio negativo individualmente. Da soli non si fa niente. Nei primi 30 minuti l'approccio è stato fatto bene, vuol dire che la partita è stata preparata bene. Nei momenti negativi bisogna saper interpretare uno spartito e lo decido io, non lo decidono loro. E' una grossa lezione, che spero si mettano in tasca velocemente. Se ho parlato con la società? Ci parlo sempre, abbiamo deciso di andare in ritiro, li ho sempre al mio fianco.

Sono l'ultima persona che va a cercare degli alibi, abbiamo sempre detto che la società poteva avere delle difficoltà e ci sono state, perché è stato cambiato l'allenatore. Però sappiamo anche che questa è una stagione dove mettere le basi per una prospettiva importante. Da qua dobbiamo mettere un piccolo mattone. Fino all'altro giorno c'erano solo elogi, perché avevamo sempre reagito e buttato via punti contro grandi squadre. Ma è più facile giocare contro grandi squadre, bisogna tirarsi su le maniche e allora la qualità può uscire. La squadra voleva vincere, a volte vuole fare troppo ma il troppo stroppia.

Quello che mi dà tantissimo fastidio è come difendiamo, non abbiamo la fame, la concezione di non prendere un gol. Non si tratta di mettere più difensori, quando si difende bisogna essere affamati".