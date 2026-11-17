Prima le risorse interne, poi gli eventuali rinforzi di gennaio. La Fiorentina deve trovare una soluzione all’emergenza difensiva: 25 gol subiti nelle prime undici giornate sono un dato che impone una reazione e rende il reparto arretrato uno dei temi centrali del lavoro di Paolo Vanoli.

Recuperi

L’assenza contemporanea di Luca Ranieri e Marin Pongracic ha complicato le scelte del tecnico. Il capitano, già tornato in panchina contro la Juventus, dovrebbe riprendere il proprio posto da titolare nella trasferta di Monza. Per il difensore croato, invece, il rientro è previsto a fine mese. Due recuperi che potranno restituire alternative e continuità alla retroguardia viola.

Mercato

Nel frattempo, il mercato comincia a proporre le prime candidature. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una porta al colosso Phil Neumann, difensore tedesco classe 1997 del Birmingham. Destro naturale e dotato di una struttura fisica importante, si sta mettendo in evidenza in Championship per il gioco aereo e la precisione tecnica. Ha anche una certa confidenza con la porta avversaria, come testimoniano le due reti realizzate in questa stagione. A completare il quadro c’è la continuità d’impiego: quindici presenze da titolare su quindici partite.

Un altro profilo è quello di Tiago Gabriel del Lecce, che presenta caratteristiche simili per tackle e tiri respinti. Sette anni più giovane di Neumann, il portoghese offre numeri superiori nei duelli aerei vinti e rappresenta una candidatura anche in prospettiva.

La strada che porta al centrale giallorosso presenta però due ostacoli: la concorrenza e, soprattutto, la valutazione del cartellino. Il Lecce chiede almeno 25 milioni di euro, una cifra che renderebbe l’operazione impegnativa.

Risposta

Prima di gennaio, comunque, la risposta dovrà arrivare dal campo. Il mercato potrà aggiungere una soluzione, ma la Fiorentina ha bisogno di invertire la tendenza già dalle prossime partite.