Il problema più grande della Fiorentina: ma dove può andare la squadra con un fardello del genere?

Venticinque gol subiti in undici giornate. La Fiorentina incassa 2,27 reti a partita e ha la seconda peggior difesa della Serie A. Solo il Sassuolo ha fatto peggio, con 29 gol al passivo. Quattro reti separano i viola dall’ultimo posto di questa graduatoria. E allora la domanda è inevitabile: dove pensa di andare la Fiorentina con una media del genere?

Due gol alla Juventus hanno portato un punto

Il 2-2 con la Juventus rende bene l’idea. Segnare due gol ai bianconeri è un risultato che dovrebbe mettere una squadra nelle condizioni di vincere. Alla Fiorentina è servito per portare a casa un punto. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, o a Venezia contro i lagunari, i viola ne avevano incassati altrettanti e per vincere erano dovuti arrivare a quattro. Quanto spesso si può chiedere all’attacco di fare più di due gol per conquistare una vittoria?

La tenuta difensiva riguarda tutta la squadra

Venticinque gol chiamano in causa anche quello che succede prima che gli avversari arrivino in area. Quanto è protetta la difesa quando la Fiorentina perde palla? Quanto spazio c’è tra centrocampo e retroguardia? E come si gestiscono le fasi in cui l’altra squadra prende il controllo della partita? È su queste situazioni che Vanoli deve trovare risposte, perché la solidità dipende anche da come si muove chi sta davanti ai difensori.

Per fare punti con continuità, la Fiorentina deve tornare a vincere anche segnando un gol solo. Finché ne incassa più di due di media, persino una buona serata degli attaccanti rischia di valere appena un pareggio.