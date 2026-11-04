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C'è un allenatore che Beto ha convinto (e non è Vanoli): nuova chiamata per l'attaccante viola

Redazione /
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Beto Betuncal
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Inizio molto difficile per Beto alla Fiorentina, con l'attaccante arrivato dall'Everton che ancora non sembra al meglio della condizione fisica e che, soprattutto, parte dietro nelle gerarchie rispetto a Pellegrino. Tuttavia, Beto si unisce a Mastantuono nel novero dei viola che saranno impegnati con la propria Nazionale nella prossima sosta.

Chiamata alle armi

Infatti, il CT Emiliano Té ha deciso di chiamare l'attaccante della Fiorentina a rappresentare la sua Guinea-Bissau nelle prossime sfide in programma, valevoli per la qualificazione alla Coppa d'Africa, che vedrà Beto e i suoi scendere in campo contro il Madagascar per due volte in cinque giorni.

Fare meglio

E no, non è un problema solo quando gioca a Firenze: nell'ultima sosta, nonostante due vittorie dei suoi, Beto si è fatto notare più per i suoi errori che per le sue prestazioni. Ma se è davvero un problema di condizione fisica subottimale, allora il meglio deve ancora venire: ben venga del minutaggio per ingranare ulteriormente.

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