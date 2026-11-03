La corretta gestione degli episodi chiave: regolari i gol di Laurienté e Pellegrino, niente rigore su Beto

Sono soprattutto le azioni dei gol e un intervento di Bakola su una conclusione di Beto a caratterizzare la prestazione di Matteo Marcenaro in Sassuolo-Fiorentina. Episodi nei quali risultano corrette le decisioni prese sul campo.

Laurienté, nessun tocco di mano

Una delle situazioni da analizzare nasce dal pallone scodellato da Matic per Laurienté, che parte in posizione regolare, tenuto in gioco da Viery. Nel movimento per smarcarsi, l’attaccante cade a terra e appoggia la mano destra sul terreno.

Le immagini non offrono tutte la stessa impressione: da alcune angolazioni potrebbe sembrare esserci un contatto fra mano e pallone, mentre altre, in particolare quella frontale al giocatore, non lo evidenziano. Il controllo del VAR stabilisce che non c’è tocco di mano e la rete viene convalidata. Se il contatto ci fosse stato, il gol sarebbe stato da annullare, trattandosi di un tocco dell’autore della rete immediatamente precedente alla segnatura.

Niente rigore

Corretta anche la decisione di far proseguire sul tiro di Beto respinto da Bakola. Il pallone colpisce il fianco del giocatore del Sassuolo, non il braccio destro, che si trova comunque vicino al corpo. Non ci sono dunque gli estremi per assegnare un calcio di rigore alla Fiorentina.

Pellegrino-Candé, regolare il gol dell’1-1

Non emergono irregolarità neppure nell’azione del pareggio viola. Il contatto fra Pellegrino e Candé non configura un fallo dell’attaccante, che riesce a fare perno e a concludere a rete.

Nella dinamica sembra piuttosto il difensore del Sassuolo a portare la gamba sinistra verso l’avversario nel tentativo di fermarlo. Giusta la convalida dell’1-1, senza punire il movimento del centravanti argentino.

Laurienté è in gioco

Regolare anche la posizione di Laurienté sulla rete dell’1-0. Al momento dell’assist di Sebastiano Esposito, l’attaccante è tenuto in gioco sicuramente da Viery. Nessuna posizione di fuorigioco, quindi, nell’azione che porta al vantaggio del Sassuolo.