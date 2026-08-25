Una manata netta che Marcenaro non vede, ma il Var che ci sta a fare? Giusto annullare il gol di Hermoso
La sconfitta netta della Fiorentina non lascia, giustamente, troppo spazio alle polemiche arbitrali, meglio concentrarsi sui tanti errori della squadra di Fabio Grosso. Eppure, sul primo gol della Roma, la decisione di Marcenaro lascia molti dubbi.
Decisione incomprensibile
Incomprensibile infatti la decisione di Marcenaro nell'azione che porta al vantaggio della Roma. Evidente la manata di Hermoso a Mastantuono in partenza, con l'arbitro vicino all'azione. Doveva intervenire subito senza creare nervosismo. Il Var Abisso rimane silente, ma il non intervento è un errore evidente.
Partita non complicata
Il resto della sua partita non è particolarmente complicato. Annullata giustamente la rete a Hermoso per netta posizione di fuorigioco.
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