Kean, succede di tutto. Ecco il rilancio del Como che alza la propria asticella
Dopo la calma della giornata di ieri, la mattinata si apre invece con i fuochi d'artificio sul fronte Moise Kean.
Secondo SportMediaset è arrivata per il giocatore una nuova proposta ufficiale alla Fiorentina da parte del Como. Un rilancio in piena regola da 38 milioni di euro complessivi, ovvero con bonus inclusi. Entro il weekend si deciderà il destino del centravanti.
Ne parla anche l'insider di mercato della nuova offerta del Como, Fabrizio Romano, senza però entrare nello specifico: “La trattativa continua” è la sua conclusione.
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