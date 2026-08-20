Kean evita le pressioni alla Fiorentina e lascia carta bianca alla società viola

E' il momento del silenzio e della stasi per Moise Kean. Dopo la (falsa) partenza di inizio settimana con l'offerta del Como rispedita al mittente dalla Fiorentina, adesso sono tutti in attesa di capire se ci sarà ed eventualmente come sarà, il rilancio dei lariani.

Asticella da tirare su

C'è una barriera da raggiungere, un'asticella da portare in alto verso i fatidici 40 milioni di euro, se davvero il Como vuol trattare il giocatore, altrimenti non se ne fa di niente.

Zero pressioni

Il centravanti classe 2000 non sta facendo alcuna pressione per andarsene, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, e ha lasciato carta bianca al club viola, che da parte sua preferirebbe risolvere la questione entro il fine settimana perché poi, nel caso, ci sarà da trovare il sostituto di Kean.