Mancini: "Fagioli è tecnicamente molto bravo, può fare due ruoli. Kean deve segnare"

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Francia a Sky Sport: "Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo ma stiamo crescendo bene. Dal secondo tempo con il Belgio siamo cresciuti, abbiamo cercato di fare cose buone, quando dovevamo difendere ci siamo difesi e abbiamo fatto bene. Contro il Belgio era la prima partita importante dopo marzo scorso, c'era un po' di pressione e l'abbiamo pagata".

Sugli attaccanti

E sugli attaccanti, tra cui l'ex viola Moise Kean, ha dichiarato: "Sono tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean, sono stati tutti bravi".

Su Fagioli

Mancini ha poi speso alcune parole sul centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, autore di una buona gara in cui ha giocato sia da mezzala che da regista: "Sia play che mezzala? Per me sì, può fare tutti e due, un giocatore tecnicamente molto bravo".