C'è anche la firma di Ndour nella goleada dell'Under 21 azzurra: ultimo test prima delle qualificazioni europee

Dopo il 15-0 all'Empoli Primavera, l'Italia Under 21 di mister Baldini ha sfidato oggi a Tirrenia la massima formazione giovanile dello Spezia: è andata quasi allo stesso modo ma con qualche gol in meno, “solo” 10-0 in questo caso. Match sbloccato dopo appena quattro minuti dal quasi viola Koleosho e poi raddoppiato al nono da Faticanti.

La zampata di Ndour

A segno anche il centrocampista viola Ndour, capitano dell'U21 azzurra per l'occasione, dopo un pallone recuperato in pressione al limite dell'area di rigore. Si è scatenato poi Liberali, con una doppietta tra il 26' e il 35'. Nella ripresa gioia anche per Bartesaghi, Lipani, Fini, Cherubini e Moruzzi. Giovedì l'impegno in Armenia, penultima gara del girone di qualificazione agli Europei del 2027.