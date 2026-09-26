Flachi: "Ndour e Atta hanno qualità inespresse. Beto e Pellegino con qualità diverse? Un bene per la Fiorentina"

L'ex calciatore e grande tifoso viola Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina, analizzando inoltre il lavoro di Paolo Vanoli.

Sul centrocampo viola

Queste le sue parole: “Ndour ha qualità indiscutibili che non ha ancora mostrato appieno, ma i tecnici conoscono il suo valore e continuano a dargli fiducia. Con Vanoli la squadra ha trovato equilibrio partendo dalla fase difensiva, un fattore che concede più campo e spazio a giocatori con le sue caratteristiche. Anche Atta sta riscontrando qualche difficoltà ad adattarsi, venendo da una realtà come Udine dove si faceva più possesso e meno ripartenze. La sosta è preziosissima per assimilare i dettami dell'allenatore e far ritrovare la condizione migliore a chi era più indietro”.

"Pellegrino e Beto diversi tra loro"

Flachi ha poi analizzato l'attacco viola: "Beto è un attaccante che ama aggredire la profondità, una caratteristica fondamentale per una Fiorentina che recupera palla e punta sulle transizioni rapide. Pellegrino invece predilige venire incontro alla sfera per legare il gioco con i compagni, offrendo una soluzione tattica completamente diversa. La forza della Fiorentina starà nel saper alternare o inserire l'uno o l'altro a seconda del tipo di partita e delle caratteristiche dell'avversario".