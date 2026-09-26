Il bel messaggio di Vanoli: il tecnico viola si schiera al fianco di "Corri la Vita" - VIDEO

Attraverso un breve video sui social, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto di sostenere Corri la Vita, manifestazione che unisce sport e solidarietà in programma domani a Firenze. Anche quest'anno la Fiorentina è partner dell'evento, a testimonianza dell'importanza della manifestazione.

Il messaggio di Vanoli

Questo il bel messaggio di Paolo Vanoli a sostegno dell'evento: “Mi dispiace non essere lì con voi domenica perché abbiamo una amichevole. Sono convinto che sarete in tanti per questa bella manifestazione che unisce sport e solidarietà”.

Il video