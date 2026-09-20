L'esultanza smodata e offensiva di un tifoso napoletano in Tribuna: il caos e l'ottima gestione degli steward. E poi vengono a fare la morale a noi...

La mamma degli imbecilli, si sa… Brutta scena quella a cui alcuni giornalisti e tifosi hanno assistito oggi in Tribuna al momento del gol del vantaggio del Napoli firmato Gilmour contro la Fiorentina.

L'accaduto

Al 23esimo del primo tempo la palla finisce in fondo al sacco alle spalle di De Gea. Nella parte alta della Tribuna, qualche fila sotto la tribuna stampa, un nutrito gruppo di supporters napoletani si alza in piedi per esultare la rete segnata. Tutto molto tranquillo e sotto controllo, con i tifosi viola che sono rimasti seduti sconsolati per un vantaggio immeritato.

Il caos e il gesto

Il caos scatta quando uno dei tifosi partenopei eccede con l'esultanza: si gira verso la Curva Ferrovia che ospita il tifo caldo viola e invita il pubblico fiorentino attraverso gesti eloquenti a (passateci il termine, per rendere il più chiara possibile la ricostruzione) “sucare”.

Il dopo

Notato da alcuni tifosi viola che gli erano intorno, si accende inevitabilmente la tensione, ma senza mai arrivare al contatto fisico. Nella zona si crea un capannello, con i tifosi viola che chiedono che venga allontanato e con gli steward che mantengono la situazione sotto controllo. Il tifoso napoletano, evidentemente spaventato dalla reazione del pubblico viola, si rimette a sedere, invitando tutti alla calma. Il tutto si esaurisce a inizio secondo tempo, quando gli steward scortano il tifoso e il gruppo di amici in un'altra zona dello stadio, lontano dal luogo del fattaccio. Nessuna rissa, come scritto da chi evidentemente non c'era.

Probabilmente non era chiaro

Probabilmente al giovane non era chiaro il concetto di tribuna destinata ai tifosi della Fiorentina. O meglio, ancora più elementare: in casa di altri, se non si vuole stare nel proprio settore ospiti, serve portare rispetto. E in quel gesto di rispetto ce n'era veramente poco. Un'idiozia che poteva scatenare un parapiglia, ma che gli addetti alla sicurezza hanno gestito in modo egregio. Al tifoso napoletano un consiglio: impari a comportarsi. E poi vengono a fare la morale a noi…