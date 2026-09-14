Fiorentina-Pisa: dove vedere la partita di Coppa Italia in DIRETTA TV

Domani sera la Fiorentina torna in campo con una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I viola se la vedranno con il Pisa che ha eliminato l'Empoli nello scorso turno. Calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Trasmissione in chiaro

Come di consueto per quanto concerne la Coppa Italia, i cui diritti esclusivi appartengono alle reti Mediaset, la partita sarà visibile in chiaro. Fiorentina-Pisa sarà dunque trasmessa gratuitamente su Italia 1 e in streaming sull'app Mediaset Infinity.

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Per chi non avesse la possibilità di vedere la partita ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.