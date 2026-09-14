Riganò: "Beto meglio di Pellegrino, Sarri ideale per la Fiorentina, ma Paratici ha evitato che la situazione diventasse ingestibile"

Beto o Pellegrino? Probabilmente questa è una domanda che ci porteremo avanti a lungo nel corso di questa stagione.

Chi in attacco?

Nel frattempo, in questo dibattito interviene l'ex centravanti della Fiorentina, Christian Riganò, intervistato dal Corriere Fiorentino: “Intanto l’importante è che facciano gol e l’argentino è partito bene. Preferisco però Beto, perché, oltre ad essere come Pellegrino abile nel gioco aereo, mi dà più fiducia in contropiede, per la sua velocità. Intanto però facciamo arrivare più palloni possibile in area, meglio ancora se dalle fasce”.

L'allenatore

“Dopo tante stagioni in cui si scommetteva su un tecnico da valorizzare - prosegue Riganò - con l’eccezione purtroppo negativa di Pioli, speravo che la Fiorentina scegliesse un allenatore già affermato, che desse una sua impronta di gioco alla squadra. Sarri sarebbe stato l’ideale, ma questa è una storia vecchia e che credo che Maurizio non lo vedremo mai a Firenze..Ma il direttore ha scelto secondo me la strada migliore per chiudere una situazione che poteva diventare ingestibile (quella con Grosso ndr). Se cambio doveva essere, è stato meglio agire il prima possibile".