Grosso scelto con convinzione, con Sarri libero: il primo mea culpa è di Paratici. Ma nella Fiorentina non parla nessuno

Il rischio corto circuito interno alla Fiorentina ora è alto: la scelta di Fabio Grosso da parte di Paratici era avvenuta con convinzione, secondo il Corriere Fiorentino, nonostante ci fosse ancora libero quel Maurizio Sarri che la città avrebbe accolto con entusiasmo (a differenza della tiepida neutralità con cui fu accolto l'attuale tecnico). Il primo a fare mea culpa di questo evidente, a questo punto, errore è il Ds Fabio Paratici. Perché le responsabilità poi partono sempre dall'alto, a cascata.

Ma nessuno parla

La linea della Fiorentina fin qui è il silenzio, che ovviamente lascia il campo a interpretazioni: in una situazione però di indubbia difficoltà, unità d'intenti vorrebbe che da parte della dirigenza si prendesse le parti dell'allenatore. Quello di oggi insomma pare più un silenzio dissenso. Sullo sfondo resta un mercato che non può certo aver prodotto una squadra in queste condizioni e i dubbi su Grosso, che era al primo vero stress test della carriera.