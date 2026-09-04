E mentre la Fiorentina aspetta Brozovic, il Parma pesca fra gli svincolati e rinforza il centrocampo

La Fiorentina continua a guardare alla lista degli svincolati per completare il proprio centrocampo; il nome seguito dalla dirigenza gigliata è quello di Marcelo Brozovic. L’ex Inter, reduce dall’esperienza all’Al-Nassr, sarebbe infatti un’opzione concreta per la mediana di Grosso dopo la partenza di Mandragora.

Trattiva per Brozovic

Quello di Brozovic rappresenterebbe dunque un possibile colpo a parametro zero, con la Fiorentina che potrebbe sfruttare il mercato degli svincolati anche dopo la chiusura della sessione estiva. Un'occasione importante per aggiungere esperienza e qualità al reparto senza dover acquistare il cartellino del giocatore.

L'acquisto del Parma

Proprio dagli svincolati ha attinto in queste ore il Parma, che ha ufficializzato l’arrivo di Vincent Sierro. Il centrocampista svizzero classe 1995, reduce dall’esperienza all’Al-Shabab, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.