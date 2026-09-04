Se la Fiorentina pensa a Brozovic, la Lazio mette gli occhi su uno svincolato di lusso

Mentre la Fiorentina riflette su Marcelo Brozovic, papabile rinforzo dal parco degli svincolati sul quale peraltro è emerso anche l'interesse del Torino, c'è un altro club di Serie A che potrebbe sferrare il colpaccio pescando nel mercato dei calciatori senza contratto.

Lazio su Alaba

Si tratta della Lazio che, come riporta TMW, starebbe pensando a portare nella Capitale David Alaba. L'austriaco, dopo gli anni al Real Madrid, si trova attualmente senza squadra e garantirebbe a Gattuso esperienza e affidabilità nel reparto difensivo.

Un fronte da non abbandonare

Lo sesso direttore sportivo Fabiani, in conferenza stampa, ha ammesso che quello degli svincolati è un fronte sul quale la Lazio si sta muovendo con attenzione, come d'altronde sembra fare Paratici per quanto riguarda Brozovic.