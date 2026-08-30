Un Centenario rancido. Grosso, sai dare qualcosa a questa Fiorentina? Pellegrino, il portiere aveva la maglia color ciclamino

Stavolta non c’era la Roma con la coppia fantasia Malen-Dibala davanti. Eppure il (sulla carta) modesto Frosinone ha fatto la festa alla Fiorentina.

La partita

Loro veloci, lucidi, organizzati, pronti a contropiede studiati. Noi lenti, confusi, allo sbando, senza un’idea di gioco collettivo. Il risultato è frutto di ciò che le due squadre sono state capaci di mostrare. La festa del centenario ha già sapore di rancido.

Qualche pagella

Atta – 5 – Defilato sulla fascia sparisce. Meglio quando si accentra. Si fa bullizzare da Raimondo sul Raddoppio del Frosinone.

Pellegrino – 4,5 – lo informo che il portiere del Frosinone aveva la maglia color ciclamino. Non credo che lui sia mai riuscito a voltarsi una volta verso la porta avversaria.

Grosso – 2 – Sconfitta cocente nella partita della festa. Non sembra aver trasmesso nulla alla squadra. Ammesso che abbia qualcosa da trasmettere.

Leggi le pagelle complete di Fiorentina-Frosinone su Viola, Amore e Fantasia CLICCANDO QUI