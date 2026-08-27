Ordine: "Non capisco la pantomima della Fiorentina con Kean. Ho l'impressione che Mastantuono sia sopravvalutato, e su De Gea..."

Il giornalista Franco Ordine non ci è andato certo leggero esprimendo a TMW le sue opinioni sulla brutta gara della Fiorentina all'Olimpico contro la Roma e i suoi singoli, compreso Kean e le attuali vicende che lo riguardano.

Su Mastantuono e Kean

Ordine ha commentato: “Non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando cambi in maniera così radicale l'allenatore, il sistema di gioco e quasi l'intera rosa, diventa difficile pensare di mettere in moto una macchina calcistica con un click. Da un punto di vista fisico poi la Roma è andata al doppio della velocità, mentre su Mastantuono inizio ad avere l'impressione che sia un calciatore che è stato sopravvalutato; semplicemente si pensa che il fatto che sia stato acquistato dal Real Madrid lo renda un fenomeno. Per quanto riguarda Kean sappiamo che il giocatore vuole andare a giocare la Champions League. La Fiorentina ha già scelto il suo sostituto e c'è solo da trovare la quadra con il Como, quindi non capisco questa pantomima a cosa serva se non far fare una pessima figura al giocatore stesso e al suo entourage. Oltretutto un club serio come il Como potrebbe anche allarmarsi di fronte ad un atteggiamento del genere".

"Beto e Pellegrino sono giocatori identici"

E alla domanda se Beto come eventuale sostituto sarebbe un profilo all'altezza per la Fiorentina ha risposto: "Beto e Pellegrino però mi sembrano uno identico all'altro, quindi mi sarei aspettato qualcuno con le caratteristiche più simili a Kean. Come diceva Corvino comunque si può sbagliare moglie, ma non il portiere e il centravanti. Oltretutto al di là del discorso centravanti, siamo sicuri che la Fiorentina non abbia un problema anche in porta con De Gea?”.