Psicodramma totale al Franchi: la Fiorentina festeggia il centenario prendendo tre schiaffi dal Frosinone
FIORENTINA-FROSINONE 0-3 (25' Raimondo, 37' Bracaglia, 68' Raimondo)
Fiorentina: De Gea; Jimenez (83' Joao Mario), Dragusin, Pongracic (62' Viery), Valdepenas; Ndour (61' Fagioli), Oulai (71' Brescianini), Atta; Mastantuono, Gudmundsson (71' Mandragora); Pellegrino.
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95'
Finisce qui, Frosinone batte Fiorentina 3-0
Triplice fischio: psicodramma al Franchi, finisce 3-0 per il Frosinone
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90'
Giallo per Dragusin
Dragusin, in condizioni che definire imbarazzanti non basterebbe, perde palla e rifila un pestone che gli costa l'ammonizione
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88'
Ultimo cambio per il Frosinone
Fuori Raimondo, entra Birligea
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83'
Occasione e cambio per la Fiorentina
Non è proprio serata per la Fiorentina: Pellegrino si gira bene in area e calcia, palla fuori di un centimetro. Nel frattempo fuori Jimenez e dentro Joao Mario
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82'
Cambio nel Frosinone
Fuori Calò e dentro Girllitsch
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74'
Fuori anche Calvani e dentro Cittadini
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74'
Cambio nel Frosinone
Fuori Bracaglia, dentro Terzic
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70'
Doppio cambio nella Fiorentina
Fuori Gudmundsson e Oulai, dentro Mandragora e Brescianini
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68'
Terzo gol del Frosinone
Eurogol di Raimondo che addomestica il pallone in area, conta i rimbalzi e spara una cannonata sotto la traversa per il 3-0 del Frosinone
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63'
Ammonito Grosso per proteste
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53'
Mastantuono ancora impreciso
Mastantuono allarga per Valdepenas che gliela rende appena dentro l'area, tiro di prima dell'argentino con la palla che si alza troppo
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61'
Triplo cambio nella Fiorentina
Fuori Pongracic e Ndour, dentro Viery e Fagioli
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55'
Gudmundsson porta palla e una volta arrivato al limite tocca per Mastantuono, che converge sul sinistro e calcia strozzando troppo il tiro
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50'
Cross di Valdepenas sul secondo palo, Gudmundsson si coordina e calcia forte dentro, nessuno trova la deviazione sotto porta
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46'
La Fiorentina trema di nuovo su corner: stavolta è Monterosi a saltare da solo, per fortuna non trova la porta
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27'
Comincia la ripresa
Al via il secondo tempo
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Cambio all'intervallo nel Frosinone: fuori Fini, dentro Zerbin
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48'
Finisce il primo tempo
Squadra negli spogliatoi sul 2-0 per il Frosinone. Punteggio severissimo per la Fiorentina, che ha colpito due pali e si è resa più volte pericolosa dalle parti di Palmisani
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47'
Ammonito Calvani per essersi opposto irregolarmente al rinvio di De Gea
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46'
De Gea evita il terzo gol
Palla persa dalla Fiorentina, si spalanca il campo a Oyono che va al tiro costringendo De Gea a volare sulla sua sinistra
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37'
Raddoppio del Frosinone
Il calcio è così. Dopo due pali colpiti dalla Fiorentina, il Frosinone conquista un corner e Bracaglia, staccando indisturbato in mezzo all'area, sovrasta Dragusin e trafigge De Gea per il 2-0
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26'
Altro palo della Fiorentina!
Incredibile, un altro palo della Fiorentina. Stavolta è bravissimo Valdepenas a chiudere lo scambio e presentarsi davanti a Palmisani, il suo tiro rimbalza sul legno e poi addosso al portiere che blocca il pallone prima che caramboli oltre la linea
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34'
Palo di Mastantuono!
Ndour sventaglia per l'argentino che di forza si libera al tiro in area, un pallone lento ma chirurgico che sbatte sul palo a portiere battuto
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33'
Tiro di Atta, para Palmisani
Giro palla della Fiorentina al limite dell'area, alla fine calcia Atta e Palmisani alza sopra la traversa
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25'
Gol del Frosinone
Kvernadze punta Ndour, entra in area e mette dentro, Raimondo taglia e tutto solo infila De Gea sul primo palo da due passi. 1-0
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23'
Jimenez svernicia Bracaglia che lo prende per la maglia commettendo fallo, l'esterno viola non ci sta e reagisce malamente. Giallo per entrambi
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19'
Gud segna... ma in fuorigioco
Gol annullato a Gudmundsson. L'islandese viene trovato tra le linee, supera Palmisani ed entra in porta col pallone, ma era in fuorigioco
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5'
Mastantuono vicino al gol!
Altra occasione per Mastantuono! Gudmundsson lo serve in area, l'argentino se la sposta sul sinistro e calcia a giro sfiorando il palo
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13'
Che chance per Gud!
Risponde subito la Fiorentina! Contropiede condotto da Mastantuono che serve Pellegrino, scarico per Gudmundsson che entra in area dalla sinistra e piazza rasoterra, Palmisani respinge a terra. Che occasione!
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11'
Ci prova Bracaglia
Grande chance per il Frosinone: palla scaricata al limite per Bracaglia che calcia, per fortuna centrale. De Gea para con i piedi e blocca in due tempi
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9'
Ndour in area mette dentro rasoterra per Pellegrino che non riesce a calciare, irrompe Mastantuono che con una rabona mette il cross e costringe il Frosinone al corner
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7'
Primo giallo del match: ammonito Raimono per gamba tesa in faccia a Dragusin
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4'
Iniziativa degli ospiti con un tiro dal limite che sorvolo di un paio di metri la porta di De Gea
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1'
Si comincia!
1' - E' iniziata la partita. Forza Viola!