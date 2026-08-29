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Psicodramma totale al Franchi: la Fiorentina festeggia il centenario prendendo tre schiaffi dal Frosinone

Redazione /

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FIORENTINA-FROSINONE 0-3 (25' Raimondo, 37' Bracaglia, 68' Raimondo)

Fiorentina: De Gea; Jimenez (83' Joao Mario), Dragusin, Pongracic (62' Viery), Valdepenas; Ndour (61' Fagioli), Oulai (71' Brescianini), Atta; Mastantuono, Gudmundsson (71' Mandragora); Pellegrino. 

  • 95'
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    Finisce qui, Frosinone batte Fiorentina 3-0

    Triplice fischio: psicodramma al Franchi, finisce 3-0 per il Frosinone

  • 90'
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    Giallo per Dragusin

    Dragusin, in condizioni che definire imbarazzanti non basterebbe, perde palla e rifila un pestone che gli costa l'ammonizione

  • 88'
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    Ultimo cambio per il Frosinone

    Fuori Raimondo, entra Birligea

  • 83'
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    Occasione e cambio per la Fiorentina

    Non è proprio serata per la Fiorentina: Pellegrino si gira bene in area e calcia, palla fuori di un centimetro. Nel frattempo fuori Jimenez e dentro Joao Mario

  • 82'
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    Cambio nel Frosinone

    Fuori Calò e dentro Girllitsch

  • 74'
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    Fuori anche Calvani e dentro Cittadini

  • 74'
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    Cambio nel Frosinone

    Fuori Bracaglia, dentro Terzic

     

  • 70'
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    Doppio cambio nella Fiorentina

    Fuori Gudmundsson e Oulai, dentro Mandragora e Brescianini

  • 68'
    goal
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    Terzo gol del Frosinone

    Eurogol di Raimondo che addomestica il pallone in area, conta i rimbalzi e spara una cannonata sotto la traversa per il 3-0 del Frosinone

  • 63'
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    Ammonito Grosso per proteste

  • 53'
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    Mastantuono ancora impreciso

    Mastantuono allarga per Valdepenas che gliela rende appena dentro l'area, tiro di prima dell'argentino con la palla che si alza troppo

  • 61'
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    Triplo cambio nella Fiorentina

    Fuori Pongracic e Ndour, dentro Viery e Fagioli

  • 55'
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    Gudmundsson porta palla e una volta arrivato al limite tocca per Mastantuono, che converge sul sinistro e calcia strozzando troppo il tiro

  • 50'
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    Cross di Valdepenas sul secondo palo, Gudmundsson si coordina e calcia forte dentro, nessuno trova la deviazione sotto porta

  • 46'
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    La Fiorentina trema di nuovo su corner: stavolta è Monterosi a saltare da solo, per fortuna non trova la porta

  • 27'
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    Comincia la ripresa

    Al via il secondo tempo

  • Condividi Link

    Cambio all'intervallo nel Frosinone: fuori Fini, dentro Zerbin

  • 48'
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    Finisce il primo tempo

    Squadra negli spogliatoi sul 2-0 per il Frosinone. Punteggio severissimo per la Fiorentina, che ha colpito due pali e si è resa più volte pericolosa dalle parti di Palmisani

  • 47'
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    Ammonito Calvani per essersi opposto irregolarmente al rinvio di De Gea

  • 46'
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    De Gea evita il terzo gol

    Palla persa dalla Fiorentina, si spalanca il campo a Oyono che va al tiro costringendo De Gea a volare sulla sua sinistra

  • 37'
    goal
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    Raddoppio del Frosinone

    Il calcio è così. Dopo due pali colpiti dalla Fiorentina, il Frosinone conquista un corner e Bracaglia, staccando indisturbato in mezzo all'area, sovrasta Dragusin e trafigge De Gea per il 2-0

  • 26'
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    Altro palo della Fiorentina!

    Incredibile, un altro palo della Fiorentina. Stavolta è bravissimo Valdepenas a chiudere lo scambio e presentarsi davanti a Palmisani, il suo tiro rimbalza sul legno e poi addosso al portiere che blocca il pallone prima che caramboli oltre la linea

  • 34'
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    Palo di Mastantuono!

    Ndour sventaglia per l'argentino che di forza si libera al tiro in area, un pallone lento ma chirurgico che sbatte sul palo a portiere battuto

  • 33'
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    Tiro di Atta, para Palmisani

    Giro palla della Fiorentina al limite dell'area, alla fine calcia Atta e Palmisani alza sopra la traversa

  • 25'
    goal
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    Gol del Frosinone

    Kvernadze punta Ndour, entra in area e mette dentro, Raimondo taglia e tutto solo infila De Gea sul primo palo da due passi. 1-0

  • 23'
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    Jimenez svernicia Bracaglia che lo prende per la maglia commettendo fallo, l'esterno viola non ci sta e reagisce malamente. Giallo per entrambi

  • 19'
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    Gud segna... ma in fuorigioco

    Gol annullato a Gudmundsson. L'islandese viene trovato tra le linee, supera Palmisani ed entra in porta col pallone, ma era in fuorigioco

  • 5'
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    Mastantuono vicino al gol!

    Altra occasione per Mastantuono! Gudmundsson lo serve in area, l'argentino se la sposta sul sinistro e calcia a giro sfiorando il palo

  • 13'
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    Che chance per Gud!

    Risponde subito la Fiorentina! Contropiede condotto da Mastantuono che serve Pellegrino, scarico per Gudmundsson che entra in area dalla sinistra e piazza rasoterra, Palmisani respinge a terra. Che occasione!

  • 11'
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    Ci prova Bracaglia

    Grande chance per il Frosinone: palla scaricata al limite per Bracaglia che calcia, per fortuna centrale. De Gea para con i piedi e blocca in due tempi

  • 9'
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    Ndour in area mette dentro rasoterra per Pellegrino che non riesce a calciare, irrompe Mastantuono che con una rabona mette il cross e costringe il Frosinone al corner

  • 7'
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    Primo giallo del match: ammonito Raimono per gamba tesa in faccia a Dragusin

  • 4'
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    Iniziativa degli ospiti con un tiro dal limite che sorvolo di un paio di metri la porta di De Gea

  • 1'
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    Si comincia!

    1' - E' iniziata la partita. Forza Viola!

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