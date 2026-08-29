Paratici non molla Njie: contatti in corso con il Torino. La situazione si potrebbe sbloccare nelle prossime ore

A tre giorni e poco piu dalla fine del calciomercato, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici continua la sua spasmodica ricerca di esterni offensivi. Nelle ultime ore i nomi piu quotati sono quelli di Gnonto e di Njie, con l'esterno granata che sembra essere davvero ad un passo dal vestire la maglia viola.

Nuovi aggiornamenti per Alieu Njie

A confermarlo è anche l'esperto di calciomercato Gialunca Di Marzio, che poco fa ha fatto emergere nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra la Fiorentina ed il Torino. Alieu Njie sembra esser diventato un pallino per il ds gigliato: in queste ore infatti proseguono contatti con il Torino nel tentativo di trovare un’intesa. Gli ostacoli incontrati finora non sembrano essere insormontabili.

La trattativa potrebbe concludersi già nelle prossime ore

Secondo quanto riportato dal giornalista tra la richiesta del Torino di Cairo e l'offerta della Fiorentina ballano pochi milioni e nelle ultime ore sarebbe emerso il fatto che la trattativa potrebbe davvero concludersi, con i due club intenzionati comunque a venirsi incontro dopo le precedenti operazioni concluse. Il giocatore, inoltre, ha ribadito la volontà di lasciare il club granata.