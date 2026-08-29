Cairo cerca plusvalenze e Njie si vede viola: l'esterno ha già chiesto la cessione. Contatti in serata arrivare al traguardo

Non solo un esterno forse ma almeno due, come sarebbe stato da programma già da qualche settimana per altro: oltre alla novità Gnonto, la Fiorentina continua ad essere in forte pressing su Alieu Njie, gioiellino 21enne del Torino.

Cairo vuole la plusvalenza

Un aiuto lo stanno dando anche le altre parti in causa, scrive Tuttosport: il presidente Cairo cerca una plusvalenza importante mentre lo stesso calciatore ha chiesto la cessione e si vede in maglia viola. La Fiorentina ha proposto 15 milioni e qualche bonus, avvicinando molto la richiesta da 18-20 dei granata: appuntamento alla serata di oggi, dopo le rispettive gare di campionato, per arrivare al traguardo.