Kean al Como, la cifra dell'operazione. Visite mediche a breve

Ore ormai finali per la cessione di Moise Kean. La Fiorentina saluta la punta classe 2000, che passerà a titolo definitivo al Como.

Le cifre

Il centravanti piemontese si trasferisce alla corte di Fabregas per 40 milioni di euro. L'operazione è alle fasi finali, a breve il giocatore avrà il via libera per le visite mediche col club lariano, come riferisce Fabrizio Romano su X.

La Fiorentina lavora al sostituto

La dirigenza viola è invece pronta a chiudere per Joshua Zirkzee dal Manchester United e si sta muovendo anche per Alieu Njie del Torino.