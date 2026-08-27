Valcareggi: “Kean bomber clamoroso, vale i soldi che guadagna. Né Zirkzee né Beto possono sostituirlo. Spero nella sapienza di Paratici"

A Lady Radio ha parlato il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi, che ha commentato l’imminente perfezionamento della cessione di Moise Kean, pronto a passare dalla Fiorentina al Como.

‘Kean deve rimanere, mi fido di Paratici’

“Nè Zirkzee nè Beto possono sostituire Kean, mi auguro e sono sicuro che rimanga in viola. Beto vada all’Udinese, non alla Fiorentina che vuole stravincere. A Roma ha giocato bene. Pellegrino è un bel sostituto, perfetto in quel ruolo, sarebbe un attacco incredibilmente forte. La mia sicurezza è che se non arriva l’offerta giusta Kean rimanga, la differenza non la fanno gli spiccioli. Mi fido della sapienza di Paratici, che vuole far tutto che figurette, se cede Kean deve prendere uno che costa anche più di lui”.

‘Un bomber clamoroso, di fronte a 40 milioni va tenuto’

“Se Kean va via la Fiorentina non è più forte, venderlo è farsi del male… la squadra quest’anno ha qualità e può offrirgli tante occasioni a gara e può segnare tanti gol. È un bomber clamoroso, un giocatore importante che gioca bene. Di fronte a 40 milioni la Fiorentina deve tenerlo. I soldi che guadagna e gli hanno proposto li valeva".