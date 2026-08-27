Kean ad un passo dal Como! Trattativa in chiusura tra la Fiorentina e il club lariano
Dopo giorni da separato in casa, sembra essere arrivata alla conclusione la “soap opera” Moise Kean. Il passaggio dell'attaccante della Nazionale al Como si è definitivamente sbloccato.
E' fatta!
Come scrive l'esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio profilo X, le due società hanno raggiunto l'accordo per Moise Kean. La Fiorentina, dopo il pugno duro delle ultime ore, si ritrova costretta a privarsi del proprio attaccante.
Giorni bollenti
Da capire ancora le cifre che il club viola incasserà e che potrebbe reinvestire per il sostituto di Kean. Ultimi giorni di mercato decisamente bollenti al Viola Park.
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