Bergomi: "Ricordiamoci chi era Kean quando la Fiorentina lo prese. Serve riconoscenza"

La questione Moise Kean sta tenendo banco non solo a Firenze. Il caso dell'attaccante viola è stato infatti al centro delle discussioni anche durante il programma Calciomercato - L'originale di Sky Sport.

Il giudizio di Bergomi

Fra i tanti opinionisti che hanno espresso la propria opinione anche l'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi: “I calciatori devono essere esempi e bisogna avere riconoscenza. Ricordiamoci chi era Kean quando la Fiorentina l’ha preso”.

L'intenzione del calciatore

Decisamente più moderato il giudizio di Massimo Marianella: “Gesto non bello, ma fa capire l’intenzione del calciatore. È un gesto non professionale, ma penso che Kean l'abbia fatto vista l'imminente conclusione del calciomercato".