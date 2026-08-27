Mauro: "Kean? Comportamenti non da grande giocatore. Fossi il Como adesso ci penserei due volte prima di acquistarlo"

L'ex giocatori della Juventus Massimo Mauro ha parlato a lungo della situazione legata a Moise Kean in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Professionalità

“Kean mi piace come attaccante, ma questi non sono comportamenti da grande giocatore - ha detto l'ex calciatore - Adesso fossi nel presidente o nell'allenatore che lo vuole comprare, beh ci penserei due volte. Non si può vedere che un giocatore venga meno ai propri doveri e non si alleni a causa del mercato. Puoi anche voler cambiare club, ci mancherebbe, però fino a quando non si concretizza il trasferimento devi essere professionale, allenarti e renderti disponibile per la società che ti paga".

La multa dei viola

Mauro continua la propria riflessione a riguardo: "La Fiorentina ha fatto benissimo a multarlo, ma di più cosa avrebbe potuto fare? Mi auguro che il giocatore abbia capito l'errore e si sia già scusato con i compagni, l'allenatore e i dirigenti. Capisco un giocatore che si arrabbia e polemizza quando non gioca. Oppure quando si sente bene e l'allenatore all'improvviso lo richiama in panchina. Queste sono reazioni per amore, per la maglia, per la voglia di dare tutto. Ma non si può vedere un giocatore che salta l'allenamento per mandare un messaggio al club e provare a forzare un trasferimento”.

