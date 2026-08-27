Il successore di Kean arriva dalla Germania? Interessamento per un attaccante del Friburgo, ma la concorrenza...

Fabio Paratici pensa in grande per il dopo Kean. Trovare un attaccante ancora più forte dell’azzurro non è però facile, soprattutto a pochi giorni dalla fine del mercato.

Nuovo nome

L’ultima idea porta a Igor Matanovic, 23 anni, attaccante croato con cittadinanza tedesca del Friburgo. Nell’ultima stagione ha segnato 15 gol tra Bundesliga ed Europa League, attirando l’interesse di Tottenham e Manchester United.

Concorrenza

La concorrenza è quindi di altissimo livello, ma Paratici non sembra intenzionato a mollare. I colpi Atta e Mastantuono dimostrano che la Fiorentina è in grado anche di prendere giocatori cercati da mezza Europa. Matanovic è un’altra sfida ambiziosa, difficile ma non impossibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.