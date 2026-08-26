Zirkzee piace, ma in questo momento c'è un altro attaccante in pole position per il dopo Kean

Nelle ore in cui la separazione tra Kean e la Fiorentina è stata di fatto certificata, l'interesse dei tifosi si sposta inevitabilmente e giustamente sul tema del sostituto. A pochi giorni dalla fine del mercato non sarà facile per Paratici trovare un attaccante all'altezza o più forte dell'ex Juventus e Psg, sebbene queste siano le intenzioni dichiarate dello stesso ds.

Beto in pole

Secondo quanto scrive TMW tra i nomi circolati in questi giorni, quello che al momento sembra prendere maggiore quota è Beto. L'ex Udinese ha giocato le ultime due stagioni all'Udinese, mettendo a segno 25 gol in 111 presenze. Classe 1998, gradirebbe un ritorno in Italia.

Zirkzee sullo sfondo

Nel frattempo Paratici si è mosso anche per un nome decisamente importante, chiedendo informazioni per Joshua Zirkzee. L'olandese, che in Serie A abbiamo visto con la maglia del Bologna, è ormai fuori dal progetto del Manchester United.