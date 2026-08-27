Kean e il grosso ingaggio dopo il rinnovo firmato con la Fiorentina: ecco quanto guadagna davvero l'attaccante viola
Mentre in tanti si chiedono come si concluderà la trattativa tra Fiorentina e Como per il trasferimento del centravanti viola Moise Kean sulle rive del lago, arrivano nuovi dettagli sul contratto del giocatore, recentemente prolungato fino al 2029.
Al momento del rinnovo le cifre circolate con maggiore insistenza indicavano un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Un accordo considerato significativo, ma comunque in linea con l’equilibrio tra le richieste dell’attaccante e la sostenibilità economica del club viola.
La cifra rivelata
Secondo quanto riferito poco fa dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, però, la situazione sarebbe diversa. Il compenso effettivo di Kean raggiungerebbe infatti i 6 milioni di euro netti all’anno.
E la trattativa con il Como…
Una cifra decisamente superiore alle indiscrezioni iniziali, con una differenza di 1,5 milioni a stagione che incide in maniera rilevante sul peso dell’operazione per le casse della Fiorentina. Un dettaglio economico che aggiunge così un ulteriore elemento di interesse al futuro dell’attaccante e alla trattativa in corso con il club lariano.