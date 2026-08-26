Il punto sul mercato: è guerra Fiorentina-Kean, atteso a breve l’ok al Como. Un nuovo nome per il centravanti. E sulle corsie…

Tra la Fiorentina e Moise Kean è ormai guerra. Il calciatore non si è allenato in mattinata con il resto della squadra, il club ha così deciso di usare il pugno duro. Nel pomeriggio il classe 2000 è andato al Viola Park per una sessione di allenamento individuale. Nel frattempo la posizione sembra chiara: la Fiorentina può trattenere Kean, anche a costo di non farlo giocare. Nel frattempo le parti lavorano per l’accordo definitivo che avvicini l’attaccante al Como.

Serve prima il sostituto

Prima di sbloccare tutto quanto, tuttavia, la Fiorentina vuole prima individuare il sostituto di Kean. E alla lunga lista di opzioni, da Beto a Emegha, spunta un “nuovo” nome già sondato nelle scorse settimane: Joshua Zirkzee. Paratici si starebbe concentrando su questa pista, dato che il Manchester United ha le idee chiare sull’olandese con una cessione praticamente annunciata.

I nomi che ritornano

Sulle corsie, invece, dopo il mancato affare Poku torna di moda Bakayoko del Lipsia. Servirebbero 20 milioni di euro circa, ammesso che i tedeschi vogliano cederlo a meno di una settimana dal gong. Da non scartare anche Jaden Philogene, ala sinistra classe 2002 che ha manifestato la volontà di lasciare l'Ipswich Town.