La Fiorentina multa Kean e lo convoca per l'allenamento del pomeriggio. E per ogni ulteriore assenza scatterà una nuova sanzione

E' ormai rottura totale tra Kean e la Fiorentina. Dopo il comportamento di questa mattina la società, come vi abbiamo raccontato, ha adottato una linea durissima nei suoi confronti. In sintesi: il club viola non ha bisogno di vendere e se il Como non presenterà un'offerta adeguata, l'attaccante non si muoverà da Firenze e passerà la stagione in tribuna.

Multa per Kean

A rimetterci dunque è proprio Kean, che intanto paga letteralmente le conseguenze del suo comportamento. La Fiorentina lo ha infatti multato per l'assenza di questa mattina e lo ha riconvocato per l'allenamento di oggi pomeriggio. Qualora Kean lo saltasse verrà multato di nuovo, e così sarà per ogni sessione a cui non parteciperà.

Scelta di carattere

Tensione altissima dunque, ma la Fiorentina sta dimostrando di avere carattere e di non piegarsi ai capricci del calciatore.