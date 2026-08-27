Il Como libera lo spazio per Kean. Ai dettagli la cessione in Spagna di un esperto attaccante

Non è ancora conclusa la trattativa fra la Fiorentina e il Como per Moise Kean. I lariani, per assicurarsi l'attaccante della Nazionale, dovranno alzare ancora l'offerta. Intanto però si liberano di un esubero in attacco, facendo posto al bomber viola.

Cessione ai dettagli

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Como è in procinto di cedere in prestito al Leganes Alvaro Morata. Lo spagnolo non ha inciso nella stagione in riva al lago, diventando presto un esubero per la squadra di Fabregas.

La formula

La formula della cessione, prestito secco con parte dello stipendio pagato dal Como, non porta altro budget da reinvestire per Kean nelle casse dei lariani.