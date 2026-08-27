Il jolly offensivo finito nel mirino di Paratici. Valutazione alla portata e tanti gol in dote
Fabio Paratici deve completare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso in questi ultimi giorni di mercato. La missione è tutt'altro che facile, ma il Ds della Fiorentina si sta muovendo su diversi fronti per non lasciare ruoli scoperti.
Jolly offensivo
Oltre al successore di Moise Kean, il Ds gigliato vuole comprare anche un esterno sinistro adatto al 4-3-3 di Fabio Grosso. Dopo il no a sorpresa di Poku, Paratici è tornato a battere il mercato per individuare il profilo giusto. Questo potrebbe essere Ali Zoma, vero jolly offensivo che svaria in tutte le posizioni d'attacco sta segnando a raffica in Germania.
Valutazione e trattativa
Il classe 2003 milita attualmente nel Norimberga, in seconda divisione tedesca (dove l'anno scorso ha messo a segno 14 reti). La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni, ma il club tedesco, e il suo allenatore Miroslav Klose, difficilmente accetteranno di privarsene giunti a questo punto del mercato.