La Fiorentina va sopra ai soldi del Crystal Palace e ne promette 15 per Njie: lo svedese alleato per convincere il Toro

Si sono avvicinate in tante a Alieu Njie in questa estate, anche se ancora non le big del calcio europeo e allora la Fiorentina sta provando il colpo anticipato, un po' come accaduto con Oulai. Lo svedese è il nome caldo per le fasce, rimaste inaspettatamente scoperte: come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Paratici ha affondato il colpo offrendo più dei 12 milioni proposti dal Crystal Palace qualche settimana fa.

Lo svedese può essere alleato

La Fiorentina infatti si è spinta fino a 15-16, a fronte di una richiesta granata da quasi 20 per l'esterno classe 2005, entrato alla grande nel match d'esordio contro il Milan. Lo svedese può essere alleato della società viola nello spingere in direzione della cessione alla Fiorentina: la distanza è piuttosto esigua ed è atteso il sì del Toro, un po' come quello del Manchester per Zirkzee.