Njie assieme ad un altro esterno? I piani di Paratici per completare il reparto offensivo viola

Fabio Grosso attende nuovi innesti sugli esterni per il suo 4-3-3. La Fiorentina, infatti, non è alla ricerca di un solo giocatore per completare le corsie offensive: l’idea della società viola è quella di portarne a Firenze almeno due, con profili differenti per caratteristiche ed esperienza.

Njie

Il primo nome della lista gigliata è ovviamente Alieu Njie, giovane talento del Torino sul quale si è già acceso l’interesse di diverse società europee. La Fiorentina ha iniziato a raccogliere informazioni sul classe 2005 svedese, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama granata e, secondo gli addetti ai lavori, un giocatore dalle grandi potenzialità.

Altro esterno

Lo svedese non sarebbe però il solo esterno che Paratici vuole portare a Firenze in questi ultimi giorni di mercato. Il possibili addio di Gudmundsson obbliga la Fiorentina a muoversi anche per un'altra ala sinistra, che abbia le potenzialità per giocare titolare nel tridente di Fabio Grosso. Lo scrive La Nazione.