Ceccarini: "Njie opzione sempre più concreta per la Fiorentina. Parti al lavoro"

Fabio Paratici continua a lavorare su più fronti in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre all'attaccante, il Ds viola vuole portare a Firenze il prima possibile anche un esterno.

Opzione concreta

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini sul proprio profilo X, l'opzione Alieu Njie del Torino si sta facendo sempre più concreta. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo

Le parole del giornalista

Queste le parole del giornalista “Njie: l’opzione Fiorentina è sempre più concreta. Parti al lavoro”