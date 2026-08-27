Scambio con il Torino? La Fiorentina vuole Njie, la contropartita può essere un ritorno in granata
La Fiorentina continua a lavorare per riuscire a ottenere un esterno offensivo. Ultimamente il club viola ha puntato Alieu Njie del Torino: le due società sarebbero a lavoro per portare lo svedese a Firenze.
Njie, la Fiorentina insiste
In particolare, dopo i primi contatti per discutere del trasferimento, ora la pista prende più quota. La concorrenza di Crystal Palace e Strasburgo delle ultime settimane è stata sorpassata grazie all'ipotesi di una contropartita.
E può “restituire” un centrocampista al Toro
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rolando Mandragora può essere inserito nell'operazione. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina ed è cercato insistentemente dal Genoa. Per lui sarebbe un ritorno al Torino, è un'opzione che le parti tengono in considerazione.
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