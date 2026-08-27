Scambio con il Torino? La Fiorentina vuole Njie, la contropartita può essere un ritorno in granata

La Fiorentina continua a lavorare per riuscire a ottenere un esterno offensivo. Ultimamente il club viola ha puntato Alieu Njie del Torino: le due società sarebbero a lavoro per portare lo svedese a Firenze.

Njie, la Fiorentina insiste

In particolare, dopo i primi contatti per discutere del trasferimento, ora la pista prende più quota. La concorrenza di Crystal Palace e Strasburgo delle ultime settimane è stata sorpassata grazie all'ipotesi di una contropartita.

E può “restituire” un centrocampista al Toro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rolando Mandragora può essere inserito nell'operazione. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina ed è cercato insistentemente dal Genoa. Per lui sarebbe un ritorno al Torino, è un'opzione che le parti tengono in considerazione.