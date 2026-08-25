De Rossi spinge per Mandragora. La Fiorentina pronta alla cessione, ma occhio alla pista estera...
Rolando Mandragora. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Oltre alla possibile cessione di Moise Kean e all'acquisto di Ernest Poku, la Fiorentina continua a lavorare a trattative “secondarie”. Fra queste c'è quella che vede coinvolto il centrocampista Rolando Mandragora.
Forte interesse rossoblù.
Il giocatore viola, a Firenze ormai da quattro anni, potrebbe lasciare la Fiorentina. Su Mandragora è vivo infatti l'interesse del Genoa, che su precisa indicazione dell'allenatore De Rossi lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi.
Concorrenza dall'estero
Di fronte ad un'offerta del Grifone, la dirigenza gigliata non farebbe muro per trattenere il classe ‘97, sul quale resta però vigile anche l’Ajax. Lo scrive Tuttosport.
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