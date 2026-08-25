Paratici al lavoro per il sostituto di Kean. Tutti i nomi sul taccuino del dirigente viola

La cessione di Moise Kean sembra sempre più imminente. Prima di lasciare andare il proprio bomber però, la Fiorentina vuole avere in mano un degno sostituto.

I nomi più facili

Come scrive La Nazione in edicola questa mattina, sono diversi i profili che Fabio Paratici sta studiando come possibili successori di Kean. I più abbordabili, al momento, sembrano essere Mauro Icardi, svincolatosi dal Galatasaray questa estate, e Beto, in uscita dall'Everton.

Trattative in salita

Nomi più altisonanti e suggestivi, ma anche più difficili da realizzare, sono quelli di Bonny, un po' indietro nelle gerarchie dell'Inter, Zirkzee, Delap e Emegha, per i quali occorre trattare con i ricchi club inglesi. Da questa rosa di cinque nomi uscirà il prossimo numero 9 viola.