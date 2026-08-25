B. Ferrara: "Grosso si ispira al Piolismo, farsi umiliare così non è da tutti. La Fiorentina ha fatto piangere"

Con l'inizio del campionato ritornano anche i commenti alle partite del noto giornalista Benedetto Ferrara, che, sulle pagine de La Nazione, non ha risparmiato critiche a Grosso dopo la sconfitta netta della sua Fiorentina.

Scelte di formazione

Il giornalista prende di mira le scelte di formazione del tecnico: "Il ragionier Grosso si ispira al Piolismo della scorsa estate e prende 4 schiaffi dalla Roma, che sarà più forte, ma farsi umiliare così non è da tutti. La formazione è della serie "speriamo di uscirne vivi", con il centrocampo old style (mamma mia), Dodo dentro (ma perché?), Atta tenuto fuori dal gioco da un modulo senza senso e Oulai, altro passo rispetto a Fagioli, buttato dentro sul tre a zero (mah)."

Fiducia

Ferrara prosegue commentando anche il mercato: "Ciò che resta è una umiliazione violenta e un centravanti venduto prima della partita. Dicono che ne arriverà uno più forte. Vogliamo fidarci. Niente giudizi definitivi, ovvio. Sarebbe stupido. Ma all'Olimpico la Fiorentina ha fatto piangere.