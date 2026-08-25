Grosso accontentato, Poku è atteso a Firenze! Cifre e formula dell'affare per il nuovo esterno viola

L'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso aveva espresso più volte in conferenza stampa la necessità di completare la rosa, soprattutto nel reparto avanzato. Il Ds Fabio Paratici è vicinissimo ad accontentarlo.

Le cifre

E' praticamente definito il passaggio di Ernest Poku alla Fiorentina. La squadra viola e il Bayer Leverkusen hanno trovato l’intesa per una cifra che nel totale si aggira sui 20 milioni di euro.

La formula

L'olandese approderà in viola in prestito oneroso (5/6 milioni) con obbligo di riscatto (15 milioni). Secondo il Corriere dello Sport il giocatore è atteso domani a Firenze.