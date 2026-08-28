Gudmundsson al posto di Rowe: il gioco vale la candela?

Dopo due stagioni in riva all'Arno, Albert Gudmundsson potrebbe lasciare Firenze. L'islandese potrebbe infatti approdare al Bologna, dove Sartori sta cercando il sostituto del partente Jonathan Rowe.

Domino di esterni

Il possibile addio di Gudmundsson farebbe così scattare un domino di esterni che porterebbe Njie alla Fiorentina, l'islandese al Bologna e Rowe all'Atalanta. L'affare non è ancora alle battute finali , ma il Bologna FC 1909 sta valutando concretamente la possibilità di affondare il colpo. La Fiorentina avrebbe fissato nelle scorse settimane una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Critiche oltre l'appennino

Albert Gudmundsson è diventato un'alternative credibile per i rossoblù in queste ore. Ma è una scelta che a Bologna sta creando qualche dissapore. "Il gioco vale la candela?" è quello che si chiede 1000cuorirossoblu.it