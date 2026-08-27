Gudmundsson prende tempo: il Bologna ci prova, ma l'islandese non apre e...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nelle ultime ore si è registrata la possibilità di vedere Albert Gudmundsson lontano dalla Fiorentina. O meglio, non troppo lontano: si è fatto avanti il Bologna, fortemente interessato al numero 11 viola.
Gudmundsson-Bologna, un'ipotesi non facile
L'affare sarebbe perfetto per i rossoblù, che hanno bisogno di trovare un'alternativa al partente Jonathan Rowe. Ma questa pista di mercato potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.
L'islandese prende tempo
Come riporta Matteo Moretto, Gudmundsson non apre definitivamente al Bologna. Il calciatore della Fiorentina attende e prende tempo, vorrebbe ricevere altre proposte prima di decidere.
💬 Commenti (4)