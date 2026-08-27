Il Bologna piomba su Gudmundsson! Un affare che aprirebbe la cessione di Rowe. E la Fiorentina...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dall'inizio del calciomercato, la Fiorentina vede in Albert Gudmundsson uno dei principali indiziati a lasciare il club. Le valutazioni sembrano essere cambiate durante il ritiro estivo, con l'islandese sempre più partecipe.
Un club di Serie A piomba su Gud!
Occhio, però, alle sorprese. L'Atalanta si è defilata dopo l'interesse manifestato a inizio estate, ma in qualche modo potrebbe essere protagonista indiretta. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, su Gudmundsson piomba il Bologna.
Un affare concatenato
La Fiorentina deve fare chiarezza sulla propria posizione in merito al numero 11. Tale affare sbloccherebbe peraltro la cessione di Jonathan Rowe proprio all'Atalanta, che intanto incassa più di 40 milioni di euro dalla cessione di Ahanor al Chelsea.
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