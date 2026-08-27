Il punto sul mercato: è fatta per Kean al Como, la Fiorentina accelera per Zirkzee. Fabbian verso Parma. Gudmundsson via?

Moise Kean sarà del Como: è fatta. L'operazione è stata chiusa, la Fiorentina ha definito la cessione del suo centravanti. I club hanno trovato l'intesa sulla base della seconda offerta dei lariani, corrispondente a 40 milioni di euro complessivi, esattamente la cifra richiesta da Paratici. Il pagamento è così suddiviso: 10 milioni di prestito oneroso, 25 milioni per il riscatto obbligatorio e ulteriori 5 di bonus.

Kean-Como, è fatta: cifre dell'operazione

In queste ore, peraltro, anche i vertici del Como stanno confermando la trattativa. Suwarso prende tempo: “Non è ancora chiusa”. Ludi non smentisce: “I club sono in contatto, speriamo possa venire da noi”. Adesso si attende solo la partenza del calciatore, che lascerà la Fiorentina e svolgerà presto le visite mediche per il nuovo club. Cosa rallenta le pratiche? La ricerca del sostituto.

Fiorentina più vicina a Zirkzee

E la Fiorentina sembra essere arrivata anche a questa soluzione. Si avvicina Joshua Zirkzee del Manchester United: il club viola ha trovato disponibilità a trattare sia da parte dei Red Devils (che avevano già deciso per la cessione) che da parte del calciatore, aperto alla destinazione. La prima idea è un prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa è vivissima, la Fiorentina punta a chiudere quanto prima.

Fabbian si unisce al Parma

Intanto il mercato si muove in uscita, anche a centrocampo. Oggi Giovanni Fabbian ha lasciato il Viola Park e ha raggiunto Parma. Arriva nella sua nuova città in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ha già svolto le visite mediche e tutte le pratiche necessarie, manca solo l'annuncio.

Gud a Bologna? E per gli esuberi…

Potrebbe uscire anche Albert Gudmundsson: a sorpresa c'è il Bologna sull'islandese. Il colpo libererebbe Rowe (direzione Atalanta), ma in quel senso la Fiorentina dà ancora la caccia ad almeno un esterno offensivo. Non tramontano le ipotesi Bakayoko e Philogene. Per quanto riguarda gli esuberi, Riccardo Sottil ha catturato le attenzioni dell'Avellino. Per Antonin Barak, invece, l'ipotesi è quella del ritorno a Verona.