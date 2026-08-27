Tutto fatto con il Como, ma Kean non può ancora partire: ora sta alla Fiorentina chiudere Zirkzee. C'è l'apertura

Moise Kean sarà un nuovo giocatore del Como. La lunga trattativa con la Fiorentina ha portato a una conclusione con esito positivo: la seconda offerta, di 40 milioni di euro complessivi, ha soddisfatto Paratici.

Kean verso Como… ma non ancora

Insomma, tra Fiorentina e Como è tutto fatto. Tuttavia, come riporta Sky Sport, Kean non è ancora autorizzato a partire; non potrà svolgere nell'immediato le visite mediche e poi dirigersi alla firma, almeno per il momento.

La Fiorentina vuole chiudere Zirkzee

Infatti adesso la Fiorentina sta cercando di chiudere Joshua Zirkzee in tempo record. Il club viola ha ricevuto disponibilità a trattare da parte dell'attaccante olandese. Nessun problema con il Manchester United, che ha praticamente dichiarato da tempo la volontà di cederlo. I club lavorano alle cifre dell'affare.