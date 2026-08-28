Il Bologna spinge forte per Gudmundsson. Paratici fissa il prezzo per il fantasista islandese

L'esperienza di Albert Gudmundsson a Firenze potrebbe essere davvero arrivata al capolinea. Dopo due stagione fra alti e bassi, l'islandese potrebbe dire addio alla Fiorentina.

Nel mirino dei felsinei

Ad inizio estate la sua cessione sembrava sicura, eppure la mancanza di offerte ha rimandato fino a questi ultimi giorni di mercato la sua partenza. Il giocatore, in panchina per tutti i novanta minuti della partita contro la Roma, è nel mirino del Bologna di Sartori.

Valutazione viola

I rossoblù hanno bisogno di un esterno per sostituire Rowe, partente in direzione Bergamo per 40 milioni. La Fiorentina si è mossa di conseguenza, cominciando a dialogare con il Torino per Njie. Paratici ha le idee chiare e per strappare l'islandese alla Fiorentina il Bologna dovrà versare una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.