Fiorentina al lavoro per trovare la quadra con il Manchester per Zirkzee. Ecco le cifre della prima offerta viola
La Fiorentina vuole definire il prima possibile l'arrivo di Joshua Zirkzee al Viola Park, così da risolvere anche la spinosa questione legata a Moise Kean.
Proposta viola
La trattativa con il Manchester United sembra ben avviata, ma ancora mancano dei dettagli per arrivare all'accordo. I viola hanno proposto ai Red Devils un prestito oneroso (circa 5 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato intorno ai 20.
Risposta dei Red Devils
Il Manchester, che sta cercando da inizio estate di liberarsi dell'attaccante olandese, vorrebbe l'obbligo di riscatto. Inoltre, condizione necessarie per i Red Devils, i viola devono pagare l'intero stipendio di Zirkzee, che si aggira sui 3,5 milioni a stagione. Quasi la metà del partente Moise Kean.
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